Два трехзначных числасоставлены из шести различных цифр, так что первая цифра второго числа вдвое больше,чем последняя цифра первого числа. Какова наименьшая возможная сумма таких чисел?
Математика
Два трехзначных числасоставлены из шести различных цифр, так что первая цифра второго числа вдвое больше,чем последняя цифра первого числа. Какова наименьшая возможная сумма таких чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
301+245=546............
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