Дополни до 1кв км 346851 кв м
Математика
Дополни до 1кв км 346851 кв м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 кв.км-1000000,нужно добавить 653149 кв.м
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