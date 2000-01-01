Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!

Математика

Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!

Автор: Гость