Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
Математика
Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1908+R):25=80 (1908+R)=80x25 (1908+R)=2000 R=2000-1908 R=92 1.Не могу Решить. Прости(
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