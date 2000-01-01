Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!

Математика
Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1908+R):25=80 (1908+R)=80x25 (1908+R)=2000 R=2000-1908 R=92 1.Не могу Решить. Прости(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
892третий и четвёртый столбик, 893 третий столбие
Ответить
Українська література
твір чи важко бути говорющою рибою і твір чи схожий я чимось на яянина
Ответить
Математика
Два трехзначных числасоставлены из шести различных цифр, так что первая цифра второго числа вдвое больше,чем последняя цифра первого числа. Какова ...
Ответить
Математика
Дополни до 1кв км 346851 кв м
Ответить
Окружающий мир
Тундра с финского пожалуйста помогите, а то тест не смогу написать
Ответить