Какой падеж у имени пртлогательного у номера 147
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Какой падеж у имени пртлогательного у номера 147
Ответ(ы) на вопрос:
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Одинокий -И.п. Голубом-В.п. Далекой-П.п. Родном-П.п.
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