Какой падеж у имени пртлогательного у номера 147

Русский язык
Какой падеж у имени пртлогательного у номера 147
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинокий -И.п. Голубом-В.п. Далекой-П.п. Родном-П.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
Ответить
Математика
892третий и четвёртый столбик, 893 третий столбие
Ответить
Українська література
твір чи важко бути говорющою рибою і твір чи схожий я чимось на яянина
Ответить
Математика
Два трехзначных числасоставлены из шести различных цифр, так что первая цифра второго числа вдвое больше,чем последняя цифра первого числа. Какова ...
Ответить
Математика
Дополни до 1кв км 346851 кв м
Ответить