В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий

Математика

В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий

Автор: Гость