В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий
Математика
В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49+4х9=49+36=85(кг)
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Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
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