В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий

Математика
В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)49+4х9=49+36=85(кг)
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