Можете написать предложения сначала в Present Continuous, потом Present Simple в положительной о??рицательной и вопросительной форме
Английский язык
Можете написать предложения сначала в Present Continuous, потом Present Simple в положительной о??рицательной и вопросительной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понятно, какой класс. P.C + I am doing my homework now. - I am not doing my homework now. ? Am I doing my homework now? P.S. + He always does his homework. - He always doesn't his homework. ? Does he always his homework?
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