Какие изменения произошли в образе жизни российского дворянства в эпоху петра

История
Какие изменения произошли в образе жизни российского дворянства в эпоху петра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В XVII ст. уменьшилась экономическая разобщенность отдельных районов, развивались ремесла, появились первые мануфактуры в железоделательной, стекольной, полотняной и других отраслях промышленности, возросла товарность сельского хозяйства.Также  Петр I  стал проводить политику, направленную на подъем экономики.
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