Какие изобразительно-выразительные средства используют поэты в своих произведениях? Помогите пж.
Русский язык
Какие изобразительно-выразительные средства используют поэты в своих произведениях? Помогите пж.
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Гость:
Метафора,, олицетворение, сравнение, эпитеты, Эпифора, перифраз,оксюморон.
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