Какие качества были у Жилина и костылина в кавказском пленнике
Литература
Какие качества были у Жилина и костылина в кавказском пленнике
Ответ(ы):
Гость:
Жилин и Костылин – два офицера, которые служили на Кавказе.Жилин при встрече с татарами проявил смелость, бесстрашие и не хотел сдаваться до конца, а Костылин поступил как трус и предатель.
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