Ни холодно ни жарко, ни рыба ни мясо, и день и ночь, ни то ни сё составлять предложение

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Ни холодно ни жарко, ни рыба ни мясо, и день и ночь, ни то ни сё составлять предложение

Автор: Гость