Ни холодно ни жарко, ни рыба ни мясо, и день и ночь, ни то ни сё составлять предложение
Русский язык
Ни холодно ни жарко, ни рыба ни мясо, и день и ночь, ни то ни сё составлять предложение
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