Найти методом непосредственного интегрирования. интеграл.(5cosx - 3x^2+1/x)dx интеграл (3x^8-x^5+x^4)/x^5 dx Интеграл(6^x*3^(2x) - 4) dx интеграл((1/cos^2 x)+(1/sqrt1-x^2))dx интеграл dx/1+16x^2 интегрирование по частям. интегр...
Математика
Найти методом непосредственного интегрирования. интеграл.(5cosx - 3x^2+1/x)dx интеграл (3x^8-x^5+x^4)/x^5 dx Интеграл(6^x*3^(2x) - 4) dx интеграл((1/cos^2 x)+(1/sqrt1-x^2))dx интеграл dx/1+16x^2 интегрирование по частям. интеграл(x+5)cos xdx
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