Какие картины описывает И.С Тургенев? В рассказе деревня
Литература
Какие картины описывает И.С Тургенев? В рассказе деревня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художественный мир открывается И. С. Тургеневым, описывая пейзаж в стихотворении <>. Он удивительно точно даёт характеристику месту и времени сюжета стихотворения. Здесь собрана точная картина родного края — это вся Россия. Человек на земле очень тесно связан с природой и только слившись с ней — он обретает гармонию. Живые картины открываются взору, когда автор использует эпитеты: «душистое сено», «приятный дух» и т. д.
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