Какие картины рисует великий поэт? опишите или нарисуйте пппппппппжжжжжжжжжжжж.!!?!?!!!!!!!!!
Литература
Какие картины рисует великий поэт? опишите или нарисуйте пппппппппжжжжжжжжжжжж.!!?!?!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В истории культуры известно немало поэтов и писателей, которые одновременно ярко проявили себя в сфере изобразительного искусства. Например, Лермонтов, по свидетельству его родственника А.П.Шан-Гирея, начал рисовать едва ли не раньше, чем писать стихи. Рисовал всю свою недолгую жизнь, и его художественное наследие содержит произведения различных жанров: пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены, портретные миниатюры. Конечно, изобразительное творчество Лермонтова уступает литературному. Тем не менее одаренность писателя сказалась и здесь.
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