Какие картины рисует великий поэт? опишите или нарисуйте пппппппппжжжжжжжжжжжж.!!?!?!!!!!!!!!

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В истории культуры известно немало поэтов и писателей, которые одновременно ярко проявили себя в сфере изобра­зительного искусства. Например, Лермонтов, по свидетельству его родст­венника А.П.Шан-Гирея, начал рисовать едва ли не раньше, чем писать стихи. Рисовал всю свою недолгую жизнь, и его художественное наследие содержит произведения различ­ных жанров: пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены, портретные миниатюры. Конечно, изобразительное творчест­во Лермонтова уступает литературному. Тем не менее ода­ренность писателя сказалась и здесь.