Когда и как зародился Меркурий.
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Когда и как зародился Меркурий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оказывается погруженным в сияние Солнца, от которого никогда далеко не удаляется. По этой причине наблюдателю придется следить за его перемещением в подходящие дни и надеяться на то, что небо будет чистым. При помощи вашего телескопа вы сможете заметить очень интересные явления, например, чередование фаз Меркурия.
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