Какие характеристики архитектуры вы знаете?

Информатика
Какие характеристики архитектуры вы знаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: многоядерность (или одноядерность) процессора или наличие нескольких процессоров, разрядность центрального процессора и его регистров, различные системы команд процессора (RISC или CISC - архитектура), также различные поддерживаемые структурные решения, поддержка различных шин данных, сетевого интерфейса и т.д. (шины PCI, ISA, PCI-E, InfiniBand, IDE, SATA, внешние порты USB, LPT, COM, сетевые интефейсы Ethernet, безпроводные сети Bluetooth, Wi-Fi и т. п.).
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