Шо таке антонім і синонім

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Антонина это слова одной части речи имеющие противоположное лексическое значение например правда -ложь,добрый злой, говорить -молчать ,а синонимы наоборот друг-товарищь, красивый прекрасный -очаровательный,правильно -верно,чуткий-отзывчивый.