Шо таке антонім і синонім
Математика
Шо таке антонім і синонім
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антонина это слова одной части речи имеющие противоположное лексическое значение например правда -ложь,добрый злой, говорить -молчать ,а синонимы наоборот друг-товарищь, красивый прекрасный -очаровательный,правильно -верно,чуткий-отзывчивый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Как вы думаете,почему Лютер,будучи горячо верующим католиком,публично сжёг папск??ю буллу? На какие последствия этого шага он рассчитывал? Что можн...
Математика
Как изменится площадь квадрата, если его сторону в 6 сантиметров уменьшить на 2 сантиметра? Как изменится периметр квадрата? Чему равна площадь ква...
Русский язык