Как вы думаете,почему Лютер,будучи горячо верующим католиком,публично сжёг папск??ю буллу? На какие последствия этого шага он рассчитывал? Что можно сказать о характере Лютера?
История
Как вы думаете,почему Лютер,будучи горячо верующим католиком,публично сжёг папск??ю буллу? На какие последствия этого шага он рассчитывал? Что можно сказать о характере Лютера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто, он как и в последствии любой протестант, считал, что посредничества между людьми и богом быть не может, следовательно папа - просто самозванец, присвоивший себе эти функции
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