Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей — красный дис...

Литература
Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей — красный диск луны, И замирает песня жницы Среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, Умчись без цели на коне В туман и луговые дали, Навстречу ночи и луне!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты, олицетворения, метафоры, гиперболы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие...
Ответить
Литература
Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой о...
Ответить
Химия
2-метил-3бромгексанол-1
Ответить
Математика
110 мм это сколько мм
Ответить
Математика
Как разделить столбиком 13680:30
Ответить