Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей — красный дис...

Литература

Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошенной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей — красный диск луны, И замирает песня жницы Среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, Умчись без цели на коне В туман и луговые дали, Навстречу ночи и луне!

Автор: Гость