средняя линия равнобедренного треугольника равна 3.2 см. Найдите периметр этого треугольника с решением. варианты ответов. 1)6.4см 2)19.2см 3)12.8см 4)9.6см

Математика
средняя линия равнобедренного треугольника равна 3.2 см. Найдите периметр этого треугольника с решением. варианты ответов. 1)6.4см 2)19.2см 3)12.8см 4)9.6см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)точно не уверен но сказано Средняя линия треугольника равна половине основания, следовательно основание треугольника рано 6.4
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