Длина прямоугольника 14 см, ширина 6 см. Этот прямоугольник разделили на две части, ??ак что площадь одной из них в шесть раз меньше другой. Найдите площадь каждой части прямоугольника.

Математика
Длина прямоугольника 14 см, ширина 6 см. Этот прямоугольник разделили на две части, ??ак что площадь одной из них в шесть раз меньше другой. Найдите площадь каждой части прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь всего прямоугольника=14*6=84 ... 84/7(7 частей)=12 площадь меньшей части 12см , а площадь большей 72
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