Длина прямоугольника 14 см, ширина 6 см. Этот прямоугольник разделили на две части, ??ак что площадь одной из них в шесть раз меньше другой. Найдите площадь каждой части прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника 14 см, ширина 6 см. Этот прямоугольник разделили на две части, ??ак что площадь одной из них в шесть раз меньше другой. Найдите площадь каждой части прямоугольника.

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