С какой высоты должно падать тело в вакууме, чтобы достичь скорости 55 м/с в момент ??адения на землю?

Физика

С какой высоты должно падать тело в вакууме, чтобы достичь скорости 55 м/с в момент ??адения на землю?

Автор: Гость