С какой высоты должно падать тело в вакууме, чтобы достичь скорости 55 м/с в момент ??адения на землю?

Физика
С какой высоты должно падать тело в вакууме, чтобы достичь скорости 55 м/с в момент ??адения на землю?
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Автор: Гость
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Гость:
Примерно 20-30 метров
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