Помогите составить сочинение на тему " моё любимое животное " на английском пожалуйста please :) , но если можете то напишите много

In my house lives the cat. It name is Murzik. I like my cat very much. It’s funny and cute and we spend a lot of time playing together. I like to take care about it and how it purrs to thank me for the kindness.The cat sleeps in my room and every morning Murzik wakes up a little bit earlier than me and it always wakes me up in the morning. When I get up and go to wash up, it follows me to the bathroom. During the breakfast, the cat also seats near me and I always give it secretly from my mother something delicious from the table. When I go to school it sees me off to the door. And when I come back it meets me back at home.My cat loves sleeping on the armchair in my room and considers that it is its legitimate place. When someone sits down in that armchair it gets nervous and can even scratch the invader to defend the territory. So I always alert my friends that it's dangerous to sit on this armchair. It still loves sleeping on my laptop thus protecting it from strangers. Murzik also has a lot of toys with which it plays. And if it gets bored it walks up to me and calls me with its paw to play with it.As a representative of the cat family and a detachment of predators Murzik loves hunting for flies and mosquitoes that accidentally fly into our apartment. Very often fragile things suffer from hunting in our apartment.I like cats because they are attached to people and also very affectionate. Перевод «Моё любимое домашнее животное»У меня дома живет кот. Его зовут Мурзик. Я очень люблю моего кота. Он веселый и милый. И мы проводим много времени, играя вместе. Мне нравится гладить его и как он мурлычет, благодаря меня за ласку.Кот спит в моей комнате и каждое утро Мурзик встает немного раньше, чем я и поэтому всегда меня будит по утрам. Когда я встаю и иду умываться, он следует за мной в ванную комнату. За завтраком кот также сидит возле меня, и я тайком от мамы всегда даю ему что-нибудь вкусненькое со стола. Когда я ухожу в школу, он провожает меня до дверей. И когда я возвращаюсь, он встречает меня дома.Мой кот любит спать на кресле в моей комнате и считает, что это его законное место. А когда кто-то садится в это кресло, он становится нервным и может даже поцарапать захватчика, чтоб защитить территорию. Поэтому я всегда предупреждаю моих друзей, что опасно садитьcя в это кресло. Он также любит спать на моем ноутбуке, таким образом, защищая его от посторонних. Также у моего кота много игрушек, с которыми он играет. И когда ему становится скучно, он подходит ко мне и своей лапкой зовет меня играть с собой. Являясь истинным представителем семейства кошачьих и отряда хищников, он очень любит охотиться за мухами и комарами, которые случайно залетают в нашу квартиру. Очень часто от такой охоты страдают хрупкие вещи в нашей квартире.Я люблю кошек, потому что они любят людей и очень ласковые.