Расстояние между пунктами А и Б составляет 20 километров из этих пунктов Одновременно навстречу друг другу вышли два туриста один шел со скоростью 4 целых одна вторая километров час другой со скоростью 5 целых одна вторая килом...
Математика
Расстояние между пунктами А и Б составляет 20 километров из этих пунктов Одновременно навстречу друг другу вышли два туриста один шел со скоростью 4 целых одна вторая километров час другой со скоростью 5 целых одна вторая километров в час . Встретившись, туристы продолжали идти каждый в своём направлении. Через какое время после начала движения расстояние между ними было равным 4 км? ( Рассмотрите два случая. )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 1/2+4 1/2=10 (км/ч) - скорость сближения или удаления 2) 20/10=2 (ч) - через столько встретятся 3) 4:10=0,4 (ч) - через столько после встречи расстояние между ними будет 4 км 4) 2+0,4=2,4 (ч) - через такое время после начала движение расстояние между имя было равным 4 км Ответ: 2,4
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