Расстояние между пунктами А и Б составляет 20 километров из этих пунктов Одновременно навстречу друг другу вышли два туриста один шел со скоростью 4 целых одна вторая километров час другой со скоростью 5 целых одна вторая килом...

Математика

Расстояние между пунктами А и Б составляет 20 километров из этих пунктов Одновременно навстречу друг другу вышли два туриста один шел со скоростью 4 целых одна вторая километров час другой со скоростью 5 целых одна вторая километров в час . Встретившись, туристы продолжали идти каждый в своём направлении. Через какое время после начала движения расстояние между ними было равным 4 км? ( Рассмотрите два случая. )

Автор: Гость