Найдите отношение НОК чисел 270 и 300 к НОК чисел 4 и 6 можно с решением?
Математика
Найдите отношение НОК чисел 270 и 300 к НОК чисел 4 и 6 можно с решением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК 270 и 300 - 30 9 и 10 10-9=1 10>9 НОК 4 и 6 2 2 3 3-2=1 3>1
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