Мальчики передавали закодированную информацию. Петя закодировал символы £, €, ¥, ?? двузначными двоичными числами. £ числом 00 и так далее. Потом он закодировал числами последовательность ¥£€€¢ и полученное двузначное число зап...
Информатика
Мальчики передавали закодированную информацию. Петя закодировал символы £, €, ¥, ?? двузначными двоичными числами. £ числом 00 и так далее. Потом он закодировал числами последовательность ¥£€€¢ и полученное двузначное число записал в восьмеричной системе счисления. Запиши в ответ полученное число (основание системы писать не надо).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
¥£€€¢ ⇒ 10 00 01 01 11(2) = 1 000 010 111(2) = 1027(8)
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