Мальчики передавали закодированную информацию. Петя закодировал символы £, €, ¥, ?? двузначными двоичными числами. £ числом 00 и так далее. Потом он закодировал числами последовательность ¥£€€¢ и полученное двузначное число зап...

Информатика

Мальчики передавали закодированную информацию. Петя закодировал символы £, €, ¥, ?? двузначными двоичными числами. £ числом 00 и так далее. Потом он закодировал числами последовательность ¥£€€¢ и полученное двузначное число записал в восьмеричной системе счисления. Запиши в ответ полученное число (основание системы писать не надо).

Автор: Гость