Помогите с математикой, срочно нужно до завтра. Номера 149, 150, 151, 152. Решите хотя бы н??которые примеры

Математика

Помогите с математикой, срочно нужно до завтра. Номера 149, 150, 151, 152. Решите хотя бы н??которые примеры

Автор: Гость