Небольшой доклад о Аставьеве

Гость: Гость:

Писатель, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Действительный член Академии творчества..Родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка, Красноярского края. Отец - Астафьев Петр Павлович (1901 г.рожд.). Мать - Потылицина Лидия Ильинична (1901 г.рожд.). Жена - Корякина Мария Семеновна - участница Великой Отечественной войны, литератор, автор 12 книг, в том числе "Отец", "Пешком с войны", "Липа вековая". Дети: Ирина Викторовна (1948 г.рожд.), Андрей Викторович (род. 1950 г.).Окончил Железнодорожную школу ФЗО (1942 г.) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им.А.М.Горького (1961г.).После окончания школы ФЗО в 1942 году проработал четыре месяца составителем поездов на станции Базаиха и ушел добровольцем в армию. В 1942-1943 г.г. обучался в пехотном училище в Новосибирске. Весной 1943 года был отправлен на передовую и до самого конца войны оставался рядовым солдатом. На фронте награжден Орденом "Красной Звезды" и медалью "За отвагу". В 1945 году после госпиталя женился на М.С.Корякиной и вместе с семьей поселился в г.Чусовой Пермской области.После Великой Отечественной войны был дежурным по вокзалу станции Чусовой, кладовщиком, слесарем. С сентября 1950 г. по апрель 1951 г. работал подсобным рабочим на Чусовском мясокомбинате. Одновременно посещал литературный кружок при газете "Чусовской рабочий", в 1951 г. в газете впервые был напечатан рассказ "Гражданский человек", и в этом же году В.П.Астафьев перешел на должность литературного работника газеты. За четыре года работы в газете "Чусовской рабочий" написал более сотни корреспонденций, статей, очерков, свыше двух десятков рассказов. В 1958 году был принят в Союз писателей. С 1962 года на профессиональной писательской работе.Является автором многочисленных литературных произведений: "До будущей весны" (1953 г.), романа "Тают снега" (1958 г.), повестей "Кража" (1966 г.), "Последний поклон" (1968 г.), "Царь-рыба", "Стародуб", "Пастух и пастушка", "Звездопад", романа "Прокляты и убиты", книги коротких новелл - "Затеси" и других. В 1979-1981 г.г. в издательстве "Молодая гвардия" вышло собрание сочинений в 4-х томах.За выдающуюся писательскую деятельность присвоено звание Герой Социалистического Труда (1989 г.). В 1978 году за книгу "Царь-рыба" удостоен Государственной премии СССР, за повести "Перевал", "Последний поклон", "Кража", "Пастух и пастушка" удостоен Государственной премии РСФСР им.М.Горького, а в 1991 году за повесть "Зрячий посох" ему присуждена Государственная премия СССР.В 1989-1991 г.г. - народный депутат СССР. Секретарь Союза писателей СССР (1991 г.), вице-президент ассоциации писателей "Европейский форум". Почетный гражданин городов Игарка и Красноярск. Действительный член Международной Академии творчества, почетный профессор Красноярского педагогического университета. В 1999 г. награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.