30 баллов!!! Пожалуйста помогите! Запуталась!!! Упростите выражение: 2*(2х-1)-(3х+1)'во второй степени Пожалуйста!
Математика
30 баллов!!! Пожалуйста помогите! Запуталась!!! Упростите выражение: 2*(2х-1)-(3х+1)'во второй степени Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-2-6х'2-6х-1=-2х-3-6х'2=-6х'2-2х-3=6х'2+2х+3 вроде так
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