30 баллов!!! Пожалуйста помогите! Запуталась!!! Упростите выражение: 2*(2х-1)-(3х+1)'во второй степени Пожалуйста!

Математика

30 баллов!!! Пожалуйста помогите! Запуталась!!! Упростите выражение: 2*(2х-1)-(3х+1)'во второй степени Пожалуйста!

Автор: Гость