Нужно получить из kcro2 хром со степенью окисления +2, то есть, чтобы сr восстановился от +3 до +2
Химия
Нужно получить из kcro2 хром со степенью окисления +2, то есть, чтобы сr восстановился от +3 до +2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KCrO2 + Mg + 8HCl = 2CrCl2 + 2KCl + MgCl2 + 4H2O.
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