Нужно получить из kcro2 хром со степенью окисления +2, то есть, чтобы сr восстановился от +3 до +2

Химия

Нужно получить из kcro2 хром со степенью окисления +2, то есть, чтобы сr восстановился от +3 до +2

Автор: Гость