Как найти расстояние между серединами отрезков AB и BC? Помогите пожалуйста:3
Математика
Как найти расстояние между серединами отрезков AB и BC? Помогите пожалуйста:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 9 : 2 = 4,5 4,6 : 2 = 2,3 4,5 + 2,3 = 6,8 Ответ: 6,8
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