Напишите описание мастерской в средние века. Зараннее спасибо

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ОПИСАНИЕ МАСТЕРСКОЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА Фабрик и заводов в средневековом городе не было. Поэтому разнообразные изделия, продававшиеся на городских рынках, производились в маленьких мастерских ремесленников. Ремесло в средневековом городе было мелким производством, основанным на ручном труде. Благодаря длительной выучке, огромному опыту и сноровке в ручном труде, ремесленники достигали совершенства в работе. Суконщики научились вырабатывать тонкие мягкие ткани и окрашивать их в разные цвета, оружейники делали затейливо украшенные доспехи.Главным работником в мастерской был ремесленник-мастер. Он же был и хозяином мастерской со всем ее оборудованием и инструментами.Мастер закупал сырьё и вырабатывал из него изделия.Кроме мастера, в мастерской работали ученики и подмастерья. Подростки-ученики выполняли подсобные работы и изучали ремесло. Правой рукой мастера был подмастерье - работник, уже изучивший ремесло. От восхода солнца до наступления темноты он гнул спину в тесной мастерской. За свой тяжёлый труд подмастерье получал небольшую плату.Долгое время большинство крестьян по-прежнему изготовляло для себя всё необходимое. Поэтому покупателей ремесленных изделий сначала было мало. Чтобы продать свои изделия, ремесленники одной специальности, проживавшие в одном городе, объединялись в союзы - цехи.Были цехи ткачей, сапожников, каменщиков, плотников и много других.