Какие круглые черви наиболее опасны для человека? Как избежать заражения ими? Оч??нь срочно!!!!! Помогите пожалуйста!!!!!
Биология
Какие круглые черви наиболее опасны для человека? Как избежать заражения ими? Оч??нь срочно!!!!! Помогите пожалуйста!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Среди паразитических червей ,заражающих человека,особенно широко распространена человеческая аскарида,поселяющаяся в тонких кишках человека .Чаще всего они встречаются у детей.У нее нет специальных органов прикрепления,она удерживается в кишке хозяина ,упираясь в стенки кишки острыми концами своего тела.У самки два яичника ,у самца 1 семенник.Аскарида чрезвычайно плодовита.Самка ежедневно откладывает сотни тысяч ( до 20000 яиц)яиц.Яйца из кишечника могут попасть на почву, где достаточная влажность и доступ воздуха для развития.Через 2-3 недели внутри яиц развиваются личинки .Яйца с личинками вместе с плохо вымытыми руками и овощами могут попасть в рот ,оттуда в кишечник.Здесь личинки выходят из яиц и вбуравливаются в стенки кишечника ,а оттуда попадают в кровеносные сосуды. Этим они и опасны
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