Какие круглые черви наиболее опасны для человека? Как избежать заражения ими? Оч??нь срочно!!!!! Помогите пожалуйста!!!!!

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Среди паразитических червей ,заражающих человека,особенно широко распространена человеческая аскарида,поселяющаяся в тонких кишках человека .Чаще всего они встречаются у детей.У нее нет специальных органов прикрепления,она удерживается в кишке хозяина ,упираясь в стенки кишки острыми концами своего тела.У самки два яичника ,у самца 1 семенник.Аскарида чрезвычайно плодовита.Самка ежедневно откладывает сотни тысяч ( до 20000 яиц)яиц.Яйца из кишечника могут попасть на почву, где достаточная влажность и доступ воздуха для развития.Через 2-3 недели внутри яиц развиваются личинки .Яйца с личинками вместе с плохо вымытыми руками и овощами могут попасть в рот ,оттуда в кишечник.Здесь личинки выходят из яиц и вбуравливаются в стенки кишечника ,а оттуда попадают в кровеносные сосуды. Этим они и опасны