9предложений о парке
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9предложений о парке
Ответ(ы):
Гость:
1 мы мы с друзьями гуляли в парке 2 я купила мороженое в парке 3 я каталась на велосипеде в парке 4 я видел фонтан в парке 5 в парке много людей 6 в парке я видел маленьких детей 7 очень весело в парке 8 я видел пони в парке 9 в парке был праздник 10 я жду лето чтобы пойти в парк
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