5 сложноподчиненных предложений с придаточным времени из произведения герой нашего времени

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5 сложноподчиненных предложений с придаточным времени из произведения герой нашего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.придя домой, когда уже стемнело мальчик застал одного отца.
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