Ребят нужно сочинение в 500 слов на тему Письмо Ветерану Помогите кто-нибудь

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Здравствуйте, Уважаемый Ветеран! Пишет Вам ученица ? класса. Совсем скоро наша страна будет отмечать очень важную дату - 65-летие Великой Победы - победы над фашизмом. Уже заканчивается подготовка грандиозного парада на Красной площади, который по традиции, в память о великом параде 1945 года, состоится 9 мая. К сожалению, с каждым годом на этом празднике все меньше и меньше ваших ровесников – годы и страшный опыт пройденной войны берут свое. Но поэтому, на мой взгляд, так важно именно сейчас выразить нашу благодарность, восхищение, гордость вами – ветеранами. Я думаю, вам особенно важно будет услышать эти слова из уст моего – совсем юного – поколения, которое знает о Великой Отечественной войне в основном из фильмов и книг. Но это не значит, что мы не способны оценить того, что вы сделали не только для каждого из нас, не только для России, но и для всей планеты в целом. Никогда нельзя забывать о том, что именно русские люди ценой нечеловеческих усилий и жертв смогли остановить фашизм – смертоносную силу, грозившую уничтожить все человечество. Нельзя забывать и о том, какой ценой досталась вам эта победа. Ведь вы были практически нашими ровесниками, и в те летние дни 1941 года многие из вас оканчивали школу, готовились к выпускному балу, строили планы на будущее – такое радостное, светлое, многообещающее… Однако судьба распорядилась по-иному. Вам предстояло увидеть и пережить то, что человеку не нужно видеть и знать. Голод, лишения, смерть, гибель близких, физические страдания… Миллионы из вас погибли на фронтах войны, сотни тысяч умерли от голода, миллионы были замучены в фашистских концлагерях. Кроме того, сравнительно недавно все мы узнали о том, что сотни тысяч ваших ровесников погибли после войны – уже в советских концлагерях, признанные «врагами народа». Однако вас поддерживало то, чем невозможно не восхищаться, – огромная сила духа и любовь к Родине. Я знаю, что вера в победу никогда не угасала в вас, ради нее, ради своих будущих детей, ради всех нас вы готовы были отдать самое дорогое – жизнь. Чем мы можем отблагодарить вас? Никакими словами нельзя выразить нашу безмерную благодарность, нашу восхищение и гордость вашим поколением. Мы можем лишь продолжить ваше дело – дело сохранения мира на планете, сохранения родной страны и родной культуры. Обещаю, что ваш подвиг мы всегда будем помнить и постараемся не потерять и продолжить то, что в те страшные года завоевали вы. Низкий поклон вам за ваш бессмертный подвиг!