В восмиричной системе сложить? 3256+7061 В двоичной системе сложить 0100001111+1101110101?
Информатика
В восмиричной системе сложить? 3256+7061 В двоичной системе сложить 0100001111+1101110101?
Ответ(ы):
Гость:
Ну 1=10317 а 2= 1201111212
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