3x(x+y)-3x во 2 степени=?? срочно а то училка завалит

Алгебра
3x(x+y)-3x во 2 степени=?? срочно а то училка завалит
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Ответ(ы):
Гость:
3x^2+3xy-3x^2=3xy (3x^2 и -3x^2 взаимно уничтожаются)
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