3x(x+y)-3x во 2 степени=?? срочно а то училка завалит
Алгебра
3x(x+y)-3x во 2 степени=?? срочно а то училка завалит
Ответ(ы):
Гость:
3x^2+3xy-3x^2=3xy (3x^2 и -3x^2 взаимно уничтожаются)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте.Как вы поняли первое предложение? Рожь наливается.Жара.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь.(М.Пришвин). Подчеркните в словах...
География
Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века
Русский язык