Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века
География
Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века
Ответ(ы):
Гость:
расчеты произвел великий русский ученый Д. И. Менделеев («К познанию России» , 1906 г.) . Обелиск установлен в 1983 г. Научно-спортивной экспедицией имени И. Д. Папанина на правом берегу р. Таз, ниже устья р. Б. Ширта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Информатика