Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века

География
Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
расчеты произвел великий русский ученый Д. И. Менделеев («К познанию России» , 1906 г.) . Обелиск установлен в 1983 г. Научно-спортивной экспедицией имени И. Д. Папанина на правом берегу р. Таз, ниже устья р. Б. Ширта.
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