Кто впервые провёл расчёты положение географического центра территории Росийской империи в начале 20 века

Гость: Гость:

расчеты произвел великий русский ученый Д. И. Менделеев («К познанию России» , 1906 г.) . Обелиск установлен в 1983 г. Научно-спортивной экспедицией имени И. Д. Папанина на правом берегу р. Таз, ниже устья р. Б. Ширта.