Самостоятельная работа срочноо

Гость: Гость:

1)в.2):1а;2б;3г ;4в;3) б2; 4)4; 5)в3 ; 6)г 5) Е=кх^2/2=к/2*х^2, к везде одинаково,значит потенциальная энергия меньше там, где меньше удлинение, а это рис 3 х= 2 см. 6) h=10 м,Vo =5 м/с: h= Vot +gt^2 /2; 10=5t+5t^2; t=1c; v=Vo+gt=5+10*1=15 м/с