1)Ангелина Семёновна очень долго устраивалась в телеге.Сперва размещала вещи так,??тобы...Потом долго усаживала веника так чтобы... 2)читал много (за день мог толстенную книгу проглотить)а диктанты писал так,что в них... нуж...

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1)Ангелина Семёновна очень долго устраивалась в телеге.Сперва размещала вещи так,??тобы...Потом долго усаживала веника так чтобы... 2)читал много (за день мог толстенную книгу проглотить)а диктанты писал так,что в них... нужно вставить слова подходящие по смыслу в место многоточия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сперва размещала вещи так,  чтобы ничего не упало, не разбилось и не запачкалось.Потом долго усаживала Веника –  так,  чтобы его не  очень растрясло и чтобы ноги в  колесо не попали.  
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