Какие моллюски делают жемчуг
Биология
Какие моллюски делают жемчуг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двустворчатые моллюски.Например , европейская жемчужница
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