Какие можно сделать слова по английский из этих букв: 1) srtuoers, 2) tcao , 3) nertrais, 4) sskco 5)tkris 6) sdsre

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Какие можно сделать слова по английский из этих букв: 1) srtuoers, 2) tcao , 3) nertrais, 4) sskco 5)tkris 6) sdsre

Автор: Гость