Какие народы населяли древний египет
История
Какие народы населяли древний египет
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Протоегиптяне, египтяне, копты, кушиты, ливийцы, семиты, греки-македоняне, гиксосы, евреи, финикийцы, греки-ионяне
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