Какие народы населяли древний египет

История
Какие народы населяли древний египет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протоегиптяне, египтяне, копты, кушиты,  ливийцы,  семиты,  греки-македоняне, гиксосы,  евреи,  финикийцы, греки-ионяне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 9 сантиметров ширина 4 сантиметров Найдите периметр квадрат?? площадь которого равна площади прямоугольника
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста)
Ответить
Математика
Квадрат со стороной 1м разрезали на квадраты со стороной 1 см и вложили в ряд. какой длины получился ряд
Ответить
География
Перечислите биологические богатства Мирового океана. Можно ли считать их неисчерпаемыми?
Ответить
Русский язык
Нужно составить слова из слова рододендрон
Ответить