Какие названия животных можно составить из букв- И В Р Е О Ы Н Л С К Ь Т А

Окружающий мир
Какие названия животных можно составить из букв- И В Р Е О Ы Н Л С К Ь Т А
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Гость:
Волк, рысь,нырок,скат, лось
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