Построй прямоугольник со сторонами 3см и 10см. И найди его периметр и площу????
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 3см и 10см. И найди его периметр и площу????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертёж не приложу, но найти найду. p=2*(a+b), где a и b - стороны. p=2*(10+3)=2*13=26 Периметр равен 26 см. s=a*b, где a и b - стороны. s=10*3=30 Площадь равна 30 см.
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