Какой элемент способен вытеснить h2 из h2o при 20 градусов
Химия
Какой элемент способен вытеснить h2 из h2o при 20 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щелочные и щелочно-земельные металлы. 2Na+2H2O=2NaOH+H2 Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 А вот магний только в кипящей воде
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