Какая из рек азиатскоц части россии течет только в сторону тихого океана

География
Какая из рек азиатскоц части россии течет только в сторону тихого океана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это российская река АМУР
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