Алфавит племени Пульти состоит из 64 символов, сколько байт информации несет следующее сообщение на их языке: Прювет!ЧтоновогоуТибя?!?

Гость: Гость:

1. Находим количество бит информации, приходящихся на 1 символ по формуле N=2^i, 64=2^i, ⇒ i=6. 2. Подсчитываем количество символов в сообщении, оно равно 24. 3. Количество символов умножаем на количество бит, приходящихся на 1 символ: 24*6=144 бит /8 = 18 байт