Какие новые черты появились в экономике России в 17 веке
История
Какие новые черты появились в экономике России в 17 веке
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1) Появление первых мануфактур 2) Начало накопления первоначального капитала 3) Рост торговли с европейскими и азиатскими странами, зарождение капиталистических отношений 4) Формирование единого всероссийского рынка. 5) Укрепление позиций купечества 6) Тенденция разложения натуральности хозяйства 7)Медный бункт
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