Краткое содержание Сказки о Храбром Зайце

Гость: Гость:

Родился Зайчик в лесу и всего боялся. Но когда вырос, надоело ему бояться. И тогда заявил он всем, что больше никого не боится! Ни волка, ни лисы, ни медведя. Зайцы над ним смеялись. Всем стало весело. Они принялись бегать и скакать, потешаясь над храбрым зайцем. А он кричал, что съест волка, ежели только тот ему попадётся. Тут-то волк и пожаловал. Услышал он, как над ним зайцы смеются, и решил съесть самого смелого из зайцев. Того, который так громко хвастался, что ничего не боится. Зайчишка разошелся еще пуще и вдруг увидел волка. С перепугу он высоко подпрыгнул, плюхнулся прямо на него и тут же задал стрекача. Бежал он далеко и долго, ему все казалось, что волк гонится за ним. Совсем выбился из сил. А тот в то время бежал совсем в другую сторону. Когда на него свалился заяц он решил, что в него стреляют. Да и заяц оказался какой-то бешеный. Решил волк с ним не связываться. Все другие зайцы быстро попрятались и долго не могли прийти в себя. Они подумали, что бесстрашный заяц напугал страшного волка. Стали его искать и нашли в ямке под кустиком, едва живого от страха. Стали зайцы его нахваливать, да благодарить, что спас всех от волка. С той поры Заяц сам поверил в то, что он храбрый и действительно перестал всех бояться..